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Spor

Arsenal'in yeni transeferi 6 yaşında

İngiltere'de, bir bacağını kaybetmek üzereyken mucizevi bir şekilde iyileşen 6 yaşındaki bir çocuk, Premier Lig takımlarından Arsenal'a transfer oldu.

24 Eylül 2010 03:00

T24 - İngiltere'de, bir bacağını kaybetmek üzereyken mucizevi bir şekilde iyileşen 6 yaşındaki bir çocuk, Premier Lig takımlarından Arsenal'a transfer oldu.


Ülkenin Lincolnshire bölgesi Spalding kentinde yaşayan 6 yaşındaki Fletcher Toll, 17 aylıkken kemik enfeksiyonuna yakalandı ve sağ bacağında 1 santimetre uzunluğunda çıkıntı oluştu. Doktorlar, küçük çocuğun iyileşmesinin imkansız olduğunu ve bacağının kesilmesi gerektiğini dahi düşünüyorlardı. Ancak bir mucize sonucu Fletcher'ın bacağı hızla iyileşmeye başladı ve kısa sürede bacağı haline döndü.



40 bin kişi arasından seçildi


En büyük tutkusu futbol olan Fletcher, 40 bin kişi arasında yapılan seçmelerde,İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in kadrosuna girmeyi başardı.


Arsenal klübünün Spalding sahasında haftada bir gün idmana çıkan Fletcher'ın koçu Mark Angel, “Onun profesyonel oyunlarda mükemmel bir geleceğe sahip olacağını görüyorum.Top sürme yeteneği harika. Serbest vuruşları bana Beckham'ı hatırlatıyor.



Annesi çok mutlu oldu


Oğlunun Arsenal takımına seçilmesine çok sevindiğini söyleyen Lisa Toll, “Doktorlar onun bir daha yürüyeceğini veya futbol oynayabileceğini düşünmüyorlardı.Ancak bir mucize gerçekleşti ve iyileşti.Çok mutluyumödiye ifade etti.

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