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Spor

Arsenal'in yeni kaptanı Van Persie LONDRA (A.A)

16 Ağustos 2011 22:54

-Arsenal'in yeni kaptanı Van Persie LONDRA (A.A) - 16.08.2011 - İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal'da takım kaptanlığına Robin van Persie getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Cesc Fabregas'ın Barcelona'ya transfer olmasının ardından takımın yeni kaptanının 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu Robin van Persie olduğu kaydedildi. Menajer Arsene Wenger, 2004 yılından bu yana Arsenal forması giyen Van Persie'nin davranışları ve kazanma arzusuyla lider bir oyuncu olduğunu belirtti. Van Persie, Londra ekibinin bugün Şampiyonlar Ligi elemelerinde Udinese ile yapacağı maçta cezası nedeniyle oynayamayacak. Arsenal, ligin ikinci haftasında sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

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