Arsenal'in hocası Galatasaray'ın Chelsea karşısındaki tur şansını açıkladı

Arsenal Menajeri Arsene Wenger, Şampiyonlar Ligi 2. tur mücadelesinde İngiliz devi Chelsea’nin Galatasaray karşısında turu geçme şansının ilk karşılaşmada alınan sonuçtan (1-1) sonra %70 olduğunu belirtti.

Wenger şunları söyledi:

‘‘Deplasmanda gol avantajı kuralı sayesinde büyük bir fırsat yakaladılar (Chelsea) ve iç sahada 0-0 berabere kalsalar dahi turu geçecekler’’

‘‘Chelsea savunma yapmasını iyi bilen bir takım. Dolayısıyla turu geçmeleri daha olası’’

Son dönemde Mourinho ile yaşadıkları sözlü münakaşalar hakkında daha fazla konuşmak istemediğini belirten Wenger, Portekizli teknik adamın bu tarz açıklamalarla ne yapmayı çalıştığı sorusunu üzerine ‘‘Hiçbir fikrim yok, kendisine sormalısınız’’ yanıtını verdi.