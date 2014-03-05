T24 LogoT24 Logo
Spor

Arsenal'in hocası Galatasaray'ın Chelsea karşısındaki tur şansını açıkladı

Arsenal Menajeri Arsene Wenger, Eurosport için Şampiyonlar Ligi ikinci tur karşılaşmalarının ilk haftasını değerlendirdiği röportajda, Galatasaray Chelsea eşleşmesini yorumladı

05 Mart 2014 15:14

Arsenal Menajeri Arsene Wenger, Şampiyonlar Ligi 2. tur mücadelesinde İngiliz devi Chelsea’nin Galatasaray karşısında turu geçme şansının ilk karşılaşmada alınan sonuçtan (1-1) sonra %70 olduğunu belirtti.

Wenger şunları söyledi:

‘‘Deplasmanda gol avantajı kuralı sayesinde büyük bir fırsat yakaladılar (Chelsea) ve iç sahada 0-0 berabere kalsalar dahi turu geçecekler’’

‘‘Chelsea savunma yapmasını iyi bilen bir takım. Dolayısıyla turu geçmeleri daha olası’’

Son dönemde Mourinho ile yaşadıkları sözlü münakaşalar hakkında daha fazla konuşmak istemediğini belirten Wenger, Portekizli teknik adamın bu tarz açıklamalarla ne yapmayı çalıştığı sorusunu üzerine ‘‘Hiçbir fikrim yok, kendisine sormalısınız’’ yanıtını verdi. 

ETİKETLER

arsen wengerarsenalgalatasaraytur şansıchelseailk maçşampiyonlar ligi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24