Arsenal'in Arshavin ısrarı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Zenit St. Petersburg'un orta saha oyuncusu Andrei Arshavin'i transfer etmeye çalışıyor.



Geçen sezon takımının UEFA Kupası'nı kaldırmasına ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkesi Rusya'nın yarı final oynamasına katkı sağlayarak, dikkatleri üzerine çeken Arshavin, uzun zamandır Avrupa'da büyük bir takımda oynamak istediğini belirtiyordu.



Zenit St. Petersburg'un, Arshavin için Arsenal ile 28 milyon dolara el sıkıştığı iddia edilirken, Rus futbolcunun, yıllık ücret konusunda henüz ikna olmadığı öğrenildi. Arshavin'in, görüşmelerde inatçı davranması sebebiyle transferin şimdilik askıya alındığı bildirildi.



Zenit St. Petersburg cephesinde ise askıya alınan görüşmelere rağmen bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

