T24 LogoT24 Logo
Spor

Arsenal'in Arshavin ısrarı

Arsenal, Zenit St. Petersburg'un orta saha oyuncusu Andrei Arshavin'i transfer etmeye çalışıyor.

27 Ocak 2009 02:00

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Zenit St. Petersburg'un orta saha oyuncusu Andrei Arshavin'i transfer etmeye çalışıyor.

Geçen sezon takımının UEFA Kupası'nı kaldırmasına ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkesi Rusya'nın yarı final oynamasına katkı sağlayarak, dikkatleri üzerine çeken Arshavin, uzun zamandır Avrupa'da büyük bir takımda oynamak istediğini belirtiyordu.

Zenit St. Petersburg'un, Arshavin için Arsenal ile 28 milyon dolara el sıkıştığı iddia edilirken, Rus futbolcunun, yıllık ücret konusunda henüz ikna olmadığı öğrenildi. Arshavin'in, görüşmelerde inatçı davranması sebebiyle transferin şimdilik askıya alındığı bildirildi.

Zenit St. Petersburg cephesinde ise askıya alınan görüşmelere rağmen bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24