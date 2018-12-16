Arsenal'in 22 maçlık yenilmezlik serisine sürpriz son

Ağustos'tan beri kaybetmeyen Arsenal'in yenilmezlik serisi hiç beklemediği bir yerde bitti. Southampton deplasmanında yan toplarda hiçbir varlık gösteremeyen Topçular karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

St. Marry's'te oynanan karşılaşmaya önemli stoperlerinden yoksun çıkan Arsenal, Ings'i durdurmakta zorluk yaşadı. Golcü isim, 20. dakikada kafayla takımını öne geçirmeyi başardı. Ancak 8 dakika sonra Iwobi'yla başlayan atakta Mkhitaryan penaltı noktası üzerinden güzel bir kafa vuruşuyla dengeyi getiren isim oldu. Yan toplardaki sıkıntıyı bir türlü çözemeyen Topçular, 45+2'de yine Ings'i durduramadı ve ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. İkinci yarıda bu düellonun bir diğer ismi Mkhitaryan skoru 2. kez dengeledi.

Galibiyet için bastıran Arsenal, beklemediği anda golü kalesinde gördü. 84. dakikada Hoejbjerg'in nefis ortasında Leno dokunamadı ve sonradan oyuna giren Auistin skoru 3-2 olarak ilan eden isim oldu. Böylece Arsenal'in tüm kulvarlardaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Arsenal bu yenilgiyle 34 oyunda kaldı ve ilk 4 yolunda darbe almış oldu. Southampton ise 12 puana yükseldi ve düşme hattından çıktı.