Arsenal'den Suarez için ilginç teklif: 40 milyon + 1 sterlin

İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Arsenal, Paraguaylı yıldız Luis Suarez'i kadrosuna katabilmek için bir kez daha Liverpool'un kapısını çaldı. Londra ekibi, Suarez için 40 milyon artı 1 sterlin önerdi. Bunun üzerine Liverpool, sözleşme fesih bedeli karşılandığı için Suarez'i haberdar etti; ancak Arsenal'e olumlu yanıt vermedi.

İngiltere'de yaklaşan yeni sezon öncesi forvet hattını takviye etmek isteyen Arsenal’in Luis Suarez ısrarı sürüyor. Londra kulübü, Uruguaylı golcüyü kadrosuna katabilmek için, Liverpool'a sıra dışı bir teklif yaptı. Suarez için daha önce 30 milyon euro öneren Arsenal, teklifini 40 milyon artı 1 sterline çıkardı. Suarez'in sözleşmesi, 40 milyon sterlinlik bir teklif gelmesi halinde, kulübünün kendisini haberdar etmesini öngörüyor. Bu durumu dikkate alan Arsenal yönetimi, işini garantiye almak için teklifine 1 sterlin daha ekledi. Ancak golcü oyuncunun sözleşmesinde, İspanya'da olduğu gibi; "Sözleşme fesih bedeli ödenirse oyuncu otomatik olarak serbest kalır" maddesi bulunmuyor. Liverpool bu yüzden, Arsenal'in teklifini hiç düşünmeden reddetti.

'En az 55 milyon eder'

Öte yandan, Liverpool Menajeri Brendan Rodgers, geçen hafta Suarez'in en az Edinson Cavani kadar değerli olduğunu söyleyerek, kulübün pozisyonunu açıkça ortaya koymuştu. Cavani, Paris Saint-Germain'e 55 milyon sterlin; bir başka deyişle 64 milyon Euro’ya transfer olmuştu. Bugüne dek bir oyuncu için en fazla 15 milyon sterlin ödeyen Arsenal'in, Suarez için bu kadar yüksek bir teklif yapmasının çok zor olduğu belirtiliyor.