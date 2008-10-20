Arsenal'den F.Bahçe nostaljisi

Arsenal resmi internet sitesinde (Arsenal.com) Fenerbahçe ile 1979-1980 sezonunda oynadığı maça yer verdi.



Devler Ligi'nde 21 Ekim Salı gecesi Şükrü Saracoğlu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak İngiliz ekibi Arsenal resmi internet sitesinde (Arsenal.com) Fenerbahçe ile 1979-1980 sezonunda oynadığı maça yer verdi. Geriye dönüş; Fenerbahce 0-0 Arsenal - 1979 başlıklı verilen haberde Fenerbahçe'nin o sezon mücadele ettiği kadrosunun resmine yer verilirken maçın içinden detaylardan bahsedildi.



3 Ekim 1979 yılında oynanan Kupa Galipleri Kupası 1.turu, rövanş mücadelesi 0-0 eşitlik ile sona ermişti. Londra'daki ilk maçı Arsenal 2-0 kazanmıştı. Öte yandan haberde 40 bin kişilik büyük atmosfere de dikkat çekilirken, Arsenal'in o gün gösterdiği mücadele için FIFA başkanı Stanley Rous'un "Bir İngiliz ekibinin deplasmanda şu ana kadar gösterdiği en iyi performanstı" ifadelerine yer verildi.