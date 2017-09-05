Arsenal'de Mesut ve Alexis mesaisi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, sözleşmesi sona erdiğinde takımdan ayrılmayı düşünen Mesut Özil ve Alexis Sanchez'i takımda kalmak için ikna etmeye çalışıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre Topçular, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mesut ve Alexis'i bedelsiz olarak göndermek istemiyor. Oyuncularla sözleşme yenilemek için harekete geçen yönetim, bedelsiz olarak ayrılmak isteyen yıldızlarından bonservis bedeli elde etmek için sözleşmelerini yenilemek istiyor

Şilili Alexis Sanchez ile Manchester City ve PSG'nin ciddi şekilde ilgilendiği bilinirken, Mesut Özil de başta Barcelona olmak üzere birçok takımın listesinde yer alıyor.