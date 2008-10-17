Arsenal'de 3 sakat



Arsenal tarafından yapılan açıklamada; William Gallas, Bacary Sagna ve Niclkas Bendtner'in ülkelerinden sakat geldikleri ifade edildi.



Haftasonu Everton'la yapılacak Premier Lig mücadelesinde ve Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe karşısında 3 oyuncunun da oynayamayacağı belirtildi.



Wenger yaptığı açıklamada son 10 günde 3 oyuncusunu kaybetmekten dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "3 oyuncuyu kısa süre de olsa kaybettik. Haftasonu oynamayacakları kesin ancak bazıları Salı günü de yer alamayabilir" dedi.



Sözlerine devam eden Wenger, Robin van Persie'nin durumunu tam olarak bilmediğini söyleyerek, 56. dakikada oyuna giren Hollandalı'nın, haftasonu oynayabileceği umduğunu belirtti.