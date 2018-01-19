Arsenal'da Mesut Özil bilmecesi

Arsenal'da yanıtı en fazla merak edilen sorulardan biri de Mesut Özil'in takımdaki geleceği. Yıldız oyuncu sezon sonunda bitecek sözleşmesini hala yenilemeye yanaşmadı. Arsenal'in eski oyuncularından Alan Smith, Mesut'un geleceğiyle ilgili önemli bir iddiayı gündeme taşıdı.

Bugünlerde yayıncı kuruluş adına çalışan Smith'e göre, Mesut kısa süre içinde Arsenal ile sözleşme yenileyecek. Görüşmelerin gizlilik içinde yapıldığını dile getiren Smith; "Kaynaklarıma göre, Mesut ile Arsenal yönetimi arasında anlaşma yakın görünüyor. Arsenal yönetimi konuyu çok fazla dillendirmemeye özen gösteriyor. Ancak elimdeki bilgileri göre Mesut sözleşmesini yenileyecek ve Premier Ligi'n en çok kazanan oyuncularından biri olacak" dedi