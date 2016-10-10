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Spor

Arsenal ve Tottenham'dan Bruma için servet gibi teklif

Arsenal'in yanı sıra Chelsea ve Manchester United'ın da Portekizli yıldızı takip ettiği öne sürüldü

10 Ekim 2016 16:43

İngiliz kulüpleri Arsenal ve Tottenham, Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma 20 milyon sterlinlik teklif sunmaya hazırlanıyor.

Kanat oyuncusu arayışlarını sürdüren Arsenal'da teknik direktör Arsene Wenger'in, Bruma'yı yakından takip ettiği ve ara transfer döneminde kulübe kazandırmak için harekete geçtiği belirtilirken, bir diğer Londra temsilcisi Tottenham da Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. 

İngiliz basını, Chelsea ve Manchester United'ın da bu sezon gösterdiği performansla beğeni kazanan Portekizli yıldızı takip ettiği gelen bilgiler arasında.

2013 yılında Sportig Lizbon'dan 10 milyon Euro karşılığı transfer edilen Bruma'nın Galatasaray ile 2018 yılına kadar sözleşme bulunuyor. 

Geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'da kiralık geçiren Bruma, bu sezon oynadığı 6 maçta, 2 gol, 3 asistle dikkatleri üstüne çekti.

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