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Spor

Arsenal ve Liverpool yarı finalde

İngiltere Lig kupası 4. tur maçlarında Tottenham'ı 2-1 mağlup eden Liverpool çeyrek final bileti aldı

26 Ekim 2016 11:14

İngiltere Lig Kupası 4. turunda Arsenal ve Liverpool, rakiplerini mağlup ederek çeyrek final biletini aldı. 

Reading'i ağırlayan Arsenal, 33 ve 78. dakikalarda Oxlade-Chamberlain'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu.

Gecenin zorlu mücadelesinde sahasında Tottenham Hotspur ile karşılaşan Liverpool, Daniel Sturridge'in 9 ve 64. dakikalardaki golleriyle güçlü rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Londra ekibinin tek golünü ise 76. dakikada penaltıdan Janssen kaydetti.

Günün diğer maçları

Bristol City-Hull City: 1-2
Newcastle United-Preston North End: 6-0

Lig Kupası 4. turunda bugün Manchester United-Manchester City, West Ham United-Chelsea, Southampton-Sunderland maçları oynanacak.

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