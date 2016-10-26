Arsenal ve Liverpool yarı finalde

İngiltere Lig Kupası 4. turunda Arsenal ve Liverpool, rakiplerini mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

Reading'i ağırlayan Arsenal, 33 ve 78. dakikalarda Oxlade-Chamberlain'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu.



Gecenin zorlu mücadelesinde sahasında Tottenham Hotspur ile karşılaşan Liverpool, Daniel Sturridge'in 9 ve 64. dakikalardaki golleriyle güçlü rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Londra ekibinin tek golünü ise 76. dakikada penaltıdan Janssen kaydetti.



Günün diğer maçları



Bristol City-Hull City: 1-2

Newcastle United-Preston North End: 6-0

Lig Kupası 4. turunda bugün Manchester United-Manchester City, West Ham United-Chelsea, Southampton-Sunderland maçları oynanacak.