Londra'nın devleri Ali Akman'ın peşinde

Bu sezon Bursaspor formasıyla dikkat çeken bir performans gösteren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ali Akman için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

Daily Mail'de Simon Jones imzasıyla yayımlanan habere göre, Chelsea ve Arsenal, Galatasaray ve Salzburg'un da kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Ali Akman için Bursaspor ile masaya oturacak.

Chelsea ve Arsenal scout ekipleri Ali Akman'ı uzun süredir takip ediyor

Koronavirüs salgınından dolayı kulüpler finansal olarak çok zor durumda olduğu ifade edilirken, Bursaspor'un Ali Akman ile 6 aylık sözleşmesi kalmasından dolayı oyuncuyu satmak istediği belirtildi. Ali Akman'ın Bursaspor'da kalmayı düşünmediği de söylentiler arasında. Bursaspor'un da genç oyuncu için 4 milyon euro'luk bir bonservis bedeli istediği ortaya çıktı.

Chelsea ve Arsenal scout ekipleri, Ali Akman'ı uzun bir süredir takip ediyor ancak bu transfer süreci iki İngiliz kulübünün sandığı kadar kolay olmayacak. Zira genç futbolcunun peşinde transfer piyasasında etkin olan Alman ve Fransız kulüpleri de var.

Bu sezon 16 maçta oynayan ve 9 gol 3 asistlik performans sergileyen Ali Akman ile Galatasaray'da yakından ilgileniyor.