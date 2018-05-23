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Spor

Arsenal, Unia Emery'yi resmen açıkladı

22 yıllık Arsene Wenger dönemi sona eren Arsenal'de Unai Emery dönemi başlıyor

23 Mayıs 2018 15:51

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'i çalıştıran İspanyol teknik adam Unai Emery, Arsene Wenger ile yollarını ayıran Arsenal'in yeni teknik direktörü oldu.

Hatırlanacağı üzere Goal, Pazartesi günü 46 yaşındaki teknik adamın Arsenal ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurmuştu.

Unai Emery, resmi internet sitesi üzerinden bir görsel paylaşarak Arsenal ile anlaştığını duyurdu. Emery'nin sitesindeki görselde "Arsenal ailesinin bir parçası olmaktan gururluyum." ifadesi yer aldı.

Sevilla'da üç sezon üst üste UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayarak kariyerinde zirve yapan Unai Emery, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'de Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası zaferleri yaşamıştı.

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