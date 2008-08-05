Arsenal Topal'ı istiyor

Tempo24-



Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla Galatasaray'ın lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve EURO 2008'deki özgüvenli futbolla Avrupa'nın en iyi ön liberolarına taş çıkartan Mehmet Topal'ın peşine bir dünya devi düştü. Avrupa'nın en saygın ekiplerinden Arsenal, 22 yaşındaki Mehmet Topal için resmi teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Hakan Ünsal'ı Blackburn Rovers'a götüren menajer Müjdat Gürel vasıtasıyla sarı-kırmızılı kulübe haber yollayan Arsenal idarecilerinin, bu hafta içinde Mehmet Topal için resmi teklifte bulunacakları belirtildi.





Everton da ilgileniyor



Avrupa'da gençlere en çok önem veren takımlardan biri olan ve teknik direktör Arsene Wenger'in 'futbolcu avcısı' ekibi sayesinde gelecek vaat eden isimleri kadrosuna katmayı gelenek haline getiren Arsenal'in, Mehmet Topal'ın bonservisi için 5 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi. Mehmet Topal ile, EURO 2008 sonrasında bir başka İngiliz kulübü Everton da ilgilenmiş ancak Galatasaray yönetimi genç yıldızı satmamıştı.

