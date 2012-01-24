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Spor

Arsenal taraftarları: Wenger, Burak’ı al!

Trabzonspor’un golcüsünün Arsenal’de oynamak istediğini söylemesi, İngiliz ekibinin taraftarını heyecanlandırdı.

24 Ocak 2012 02:00

T24 - Trabzonspor’un golcüsünün Arsenal’de oynamak istediğini söylemesi, İngiliz ekibinin taraftarını heyecanlandırdı. Kırmızı-beyazlılar, forumlarda ve twitter’da, Arsene Wenger’e, “Bize Burak’ı al” diye adeta yalvardı.


Trabzonspor’un gol makinesi Burak Yılmaz’ın TRT’ye yaptığı açıklamalar hem Türkiye’de, hem de İngiltere’de yankı buldu.


Bordo-mavili futbolcunun, “Çocukluktan beri Beşiktaş taraftarıyım. Halen Beşiktaşlıyım ama Trabzonspor için ölürüm. Bir gün Beşiktaş’a ancak taraftar olarak dönebilirim” sözleri ile “Daha önce de bir çok kez söyledim. Her Türk futbolcunun hayali yurt dışında forma giyebilmektir. Benim de böyle bir hayalim var. İngiltere Premier Ligi’ni beğeniyorum. Fakat şu anda kafamda bir plan yok. Bir gün Avrupa’ya gidersem, sıradan bir takıma gitmek istemediğimi biliyorum. Üst düzey, saygı gören bir takımda oynamayı istiyorum. Ben Trabzonspor’da mutluyum. Her şeyimle buraya konsantre olmuş durumdayım. İngiltere’de futbol oynamayı isterim. Bir takım söylemem gerekirse Arsenal...” demesi tartışılmaya başladı.


Burak Yılmaz’ın bu sözleri, Arsenal taraftarını da heyecanlandırdı. Bu sözlerin Ada basınına yansıması üzerine ciddi bir golcü ihtiyacı duyan Arsenal taraftarı, forumlarda ve Twitter’da adeta Arsenal’in menajeri Arsene Wenger’e, “Bize Burak Yılmaz’ı al” diye yalvardı. Bazıları da Burak Yılmaz’ın bu sözünü gördükten sonra Trabzonspor’daki 59 maç 44 gollük istatistiğiyle karşılaştığını ve gollerini de izledikten sonra bu ismin tam Arsenal’e göre olduğu yorumunu yaptı.


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