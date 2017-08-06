Arsenal sezonu kupayla açtı

Son İngiltere FA Cup şampiyonu Arsenal ile son Premier Lig şampiyonunu karşı karşıya getiren Community Shield kupası Arsenal'in oldu. Arsene Wenger'in öğrencileri, Chelsea'yi penaltılar sonucu 4-1 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta perdeyi 46'da Victor Moses ile Chelsea açtı. Maviler, 80. dakikada Pedro'nun Elneny'e yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu dakikalarda rakip kaleyi abluka altına alan Arsenal, golü 82'de Kolasinac ile buldu.

Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmanın seri penaltı vuruşlarında Arsenal 4-1 kazanarak Community Shield Kupası'nı 15. kez müzesine götürdü.