Arsenal şaşırttı



Premier Lig ekiplerinden Hull, Arsenal önünde bir süprize daha imza atarak deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kazandı.



Hafta arasında Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan Arsenal Hull maçında kendisini fazla yormadan üç puana ulaşmak istiyordu.



İlk yarıda kendisini fala sıkmayan Londra ekibi başarılı Hull defansını aşmayı beceremedi. Çünkü Hull müthiş bir savunma yaparak Arsenal ataklarını bertaraf etmeyi başardı.



İkinci yarıya ise Arsenal hızlı başladı. Sağlı sollu Arsenal adına artık klasikleşmiş tek paslarla rakip ceza alanında pozisyonlar hazırladı ve aradığı golü 50. dakikada McShane kendi kalesine attığı golle buldu. Bu golden sonra herkes Arsenal’in farka gitmesini bekliyordu. Fakat Hull City pes etmedi. 62’de Geovanni müthiş bir golle eşitliği getirdi 1-1. Arsenal daha ne olduğunu anlamadan 66 dakikada köşe vuruşundan gelen topa Cousin’in vuruğu kafa vuruşuna engel olamadı ve 2-1 yenik duruma düştü.



Son 25 dakika Hull City’nin ceza alanında oynanan maçta Arsenal 90 dakika boyunca kaleye 25 şut çekti ancak bunların sadece 4’ünde isabetli olup bunlarda gol olmayınca haftayı 2-1’lik mağlubiyetle kapattı.



