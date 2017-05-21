Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak

Arsenal, son maçında Everton'ı 3-1 yenmesine rağmen Liverpool'un puan kaybetmemesiyle İngiltere Premier Lig 2016-17 sezonunu 5. sırada bitirdi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı.

Şampiyon olan ve küme düşen takımların önceki haftalarda belli olduğu Premier Lig'de 38. ve son maçlar oynandı.



Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Chelsea ve ligi 2. sırada bitirmeyi garantileyen Tottenham, sahadan farklı galibiyetlerle ayrıldı. Chelsea, ağırladığı Sunderland'i 5-1, Tottenham ise konuk olduğu Hull City'yi 7-1 yendi.



UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan takımlardan Manchester City, Watford'ı deplasmanda 5-0 mağlup etti ve ligi 3. sırada tamamladı.



İlk 4'e girmeye çalışan bir diğer ekip Arsenal, Koscielny'nin 14. dakikada gördüğü kırmızı karta rağmen Everton'ı 3-1 yendi. Fakat son haftaya bir puan önünde giren Liverpool'un Middlesbrough'yu 3-0 yenmesiyle sezonu 5. sırada bitirdi.



Arsenal, böylece 5. sırayı aldığı 1995-96 sezonundan bu yana ilk kez İngiltere Premier Lig'de ilk 4'ün dışında kaldı.