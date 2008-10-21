Arsenal nostalji yaptı!

Arsenal kulübünün resmi internet sitesi editörleri, bugünkü maç öncesi sitelerinde 29 yıl önceki Arsenal-Fenerbahçe eşleşmesini hatırlattılar.



1979 yılında Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda rakip olan iki ekip, İnönü Stadı'nda 40 bin kişinin izlediği rövanşta karşı karşıya geldiler. İngiltere'de aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajını iyi kullanan Arsenal, temsilcimizle 0-0 berabere kalarak bir üst tura çıkmayı başardı.

Site editörleri, Fenerbahçe'nin o zamanki takım resmiyle haberlerini süslemeyi de ihmal etmediler.

