Arsenal menajerinden Fenerbahçelileri üzecek açıklama

Şampiyonlar Ligi Play Off eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'yi Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda 3-0 yenen Arsenal'in Menajeri Arsene Wenger, İngiltere'deki rövanşın önemine dikkati çekti.

Arsenal Menajeri Arsene Wenger, deplasmanda 3-1 kazandıkları Fulham maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe karşısında Salı günü kazanmak için sahada olacağız. İlk maçta büyük bir adım attık, ama her şey bitmiş değil. Şimdi bu işi bitirmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi 'nde gruplara kalmak çok önemli. En büyük amacımız bu. Bu nedenle Salı günü as oyuncularımızı dinlendirmeyeceğiz" dedi.