Arsenal menajeri Mikel Arteta: Onu özleyeceğiz

Arsenal'in İspanyol çalıştırıcısı Mikel Arteta, takımının Newcastle United'ı 3-0 yendiği maçın ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil hakkında da konuştu. Arteta, "Onu özleyeceğiz" dedi.

Arsenal'de menajer Mikel Arteta, son sezonda hocalığını yaptığı ve daha önce de takım arkadaşı olan Mesut Özil'in gidişini yorumladı. İspanyol teknik adam 3-0 kazandıkları Newcastle United maçının ardından 90 dakikayı ve Mesut Özil'in transferini değerlendirdi.

Genç teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Mesut şu anda Türkiye'de sağlık kontrolünden geçiyor. Evrak işler tamamlandığı zaman duyuruyu yapacağız. Çok kaliteli bir oyuncu. Arsenal tarihinde yeri olan özel bir oyuncu. Onu ve kalitesini özleyeceğiz."