Arsenal MANU'yu devirdi



İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal, Samir Nasri'nin 2 golüyle Manchester United'ı sahasında 2-1 mağlup etti.







Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile kendi sahasında golsüz berabere kalarak taraftarlarını üzen Arsenal, Premier Lig'in 12. haftasında son şampiyon Manchester United'ı evinde ağırladı.



Seyircisi önünde karşılaşmaya iyi başlayan Arsenal, 22. dakikada Nasri'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Manchester United'ın kalesinde etkili olmasına izin vermeyen ev sahibi takım, soyunma odasına da 1-0 üstün gitti.



İkinci yarıya çok hızlı giren Arsenal, Nasri'nin 48. dakikada attığı golle güçlü rakibi karşısında 2 farklı üstünlüğü yakaldı. Bu golün ardında rakip kalede daha etkili olmaya başlayan MANU, 90. dakikada Silva'nın golüyle farkı 1'e indirmesine rağmen ikinci kez rakip fileleri havalandırmayı başaramadı ve karşılaşmayı 2-1'lik sonuçla Arsenal kazandı.



Bu sonuçla Arsenal puanını 23'e yükselterek 3. sıraya yerleşirken, bir maç eksiği bulunan Manchester United 21 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi.

