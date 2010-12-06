-ARSENAL MAÇ FAZLASIYLA LİDER LONDRA (A.A) - 06.12.2010 - İngiltere Premier League'in 16. haftasında sahasında Fulham'ı 2-1 yenen Arsenal maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Emirates Stadı'nda oynanan maçta Arsenal, Nasri'nin 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, Fulham 30. dakikada Kamara ile beraberliği yakaladı. 60 bin futbolseverin izlediği mücadelede Nasri 75. dakikada ikinci kez fileleri havalandırdı ve Arsenal sahadan 3 puanla ayrıldı. Son 3 haftada 8 puan kaybederek liderlikten olan Chelsea, bu hafta da sahasında beraberlikle yetindi. 42. dakikada Drogba'nın penaltı golüyle öne geçen ''Maviler'', 86. dakikada Beckford'un golüne engel olamayınca Everton ile puanları paylaştı. Zirve mücadelesi veren ekiplerden Manchester City, sahasında Bolton'ı ağırladı. Arjantinli yıldızı Tevez'in 4. dakikada attığı golle galibiyete uzanan Manchester City'de, Kolarov 78. dakikada kırmızı kart gördü. Milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın takımı Stoke City, deplasmanda Wigan Athletic ile 2-2 berabere kaldı. Evsahibi takımın gollerini Collins (kendi kalesine) ve Cleverley atarken, Stoke City'nin gollerini ise Huth ve Etherington kaydetti. Tuncay Şanlı, karşılaşmanın 82. dakikasında Fuller'in yerine oyuna girdi. Blackpool-Manchester United maçı olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenirken, Liverpool ile Aston Villa bugün Anfield Road Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ligde 16. hafta maçlarında alınan diğer sonuçlar şöyle: Sunderland-West Ham United...................: 1-0 West Bromwich Albion-Newcastle United........: 3-1 Birmingham City-Tottenham Hotspur............: 1-1 Blackburn Rovers-Wolverhampton Wanderers.....: 3-0 -GOL KRALLIĞI YARIŞI- Gol krallığı yarışında Manchester Unitedlı Dimitar Berbatov, 11 golle ilk sırada yer alıyor. Bu futbolcuyu 10 golle Carlos Tevez (Manchester City), 9 golle Andy Carroll (Newcastle United), 8 golle Johan Elmander (Bolton Wanderers), Tim Cahill (Everton) ve Samir Nasri (Arsenal) izliyor. -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y P ---------------------------------------------------- 1 Arsenal 16 10 2 4 34 18 32 2 Manchester United 15 8 7 0 35 16 31 3 Chelsea 16 9 3 4 30 11 30 4 Manchester City 16 8 5 3 21 12 29 5 Tottenham Hotspur 16 7 5 4 24 21 26 6 Bolton Wanderers 16 5 8 3 28 23 23 7 Sunderland 16 5 8 3 20 18 23 8 West Bromwich Albion 16 6 4 6 23 27 22 9 Stoke City 16 6 3 7 21 21 21 10 Blackburn Rovers 16 6 3 7 21 25 21 11 Newcastle United 16 5 4 7 24 25 19 12 Liverpool 15 5 4 6 17 19 19 13 Blackpool 15 5 4 6 23 29 19 14 Birmingham City 16 3 9 4 17 19 18 15 Everton 16 3 8 5 18 20 17 16 Aston Villa 15 4 5 6 17 24 17 17 Fulham 16 2 9 5 16 20 15 18 Wigan Athletic 16 3 6 7 13 28 15 19 Wolverhampton 16 3 3 10 17 30 12 20 West Ham United 16 2 6 8 14 27 12