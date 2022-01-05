Arsenal-Liverpool maçı ertelendi

İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal-Liverpool yarı final maçı, Liverpool kadrosundaki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Ada'da salgının seyri yükseldikçe spor müsabakaları da durma noktasına geliyor. Ülkenin köklü kulüplerinden Liverpool da tesislerini kapatmak zorunda kaldı. Kırmızılar, tesislerini en az 48 saat süreyle kapattığını açıkladı.

Teknik Direktör Jürgen Klopp'un yanı sıra Alisson, Firmino ve Joel Matip'in karantinası sürüyor.

Premier Lig'de daha önce Manchester United da artan vakalar nedeniyle tesislerini kapatmak zorunda kalmıştı.