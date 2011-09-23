-Arsenal Laporta'nın oğlunu transfer etti ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - İngiltere'nin Arsenal takımı, Barcelona'nın eski başkanlarından Joan Laporta'nın 14 yaşındaki oğlu Guillem Laporta'yı transfer etti. Barcelona'nın futbol okulu La Masia'dan yetişen sağ bek Guillem Laporta'nın Londra ekibinin teklifini kabul ettiği belirtildi. Genç futbolcunun kararında, babasından ayrılan annesinin Londra'ya taşınmasının da etkisi olduğu ifade edildi. Barcelona, 2003-2010 yıllarında başkan olan Laporta döneminde zafer dolu günlerine geri dönmüş, Laporta Frank Rijkaard ve Pep Guardiola gibi teknik adamları takımın başına getirerek 4 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Kral Kupası, 1 UEFA Süper Kupası kazanılmasını sağlamıştı. Laporta, başkanlığı döneminde Arsenal'den Thierry Henry ve Alexander Hleb'i transfer ettiği, Cesc Fabregas'ın da transferi için yoğun çaba sarf ettiği için Londra ekibinin taraftarlarının sıcak bakmadığı bir isim haline gelmişti.