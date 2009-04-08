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Spor

Arsenal istediğini aldı

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde karşı karşıya gelen Villarreal ve Arsenal sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldılar.

08 Nisan 2009 03:00


Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde karşı karşıya gelen Villarreal ve Arsenal sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldılar. Goller Marcos Senna ve Adebayor'dan geldi.


Karşılaşmanın ilk dakikalarında, kendi evinde oynamanın avantajıyla Arsenal kalesini ablukaya alan Villarreal'de, 9. dakikada ceza sahası dışında boş kalan Marcos Senna, kalecinin çıkaramayacağı noktaya güzel bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

Golün şokunu erken atlatan Arsenal, Nasri ile kaleyi yoklasa da, Villarreal'in file bekçisi Lopez, 17. dakikada yaşana bu pozisyonda kalesini gole kapattı.

2 zorunlu değişiklik

İlk 45 dakikada iki zorunlu değişiklik yapmak zorunda kalan Arsene Wenger'in takımı, deplasmanda oynamasına rağmen iyi bir futbol sergilese de, aradığı golü bulamadı ve ilk 45 dakika Villarreal'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Oyun kötüleşti, skor dengelendi

İkinci yarıya İngiliz ekip çok etkisiz başladı. İkinci 45 dakikanın başlarında topa az sahip olmasına rağmen, golü bulan taraf Arsenal oldu.

65. dakikanda Fabregas'ın pasıyla muhteşem bir gol atan Adebayor, golcülüğünü konuşturarak takımının skoru dengelemsini sağladı.

Bu golün ardından maçta tempo oldukça düştü.

81. dakikada Rossi'yle çok net bir pozisyona giren İspanyol ekip, Toure'nin araya girmesiyle bu pozisyonda da başarılı olamadı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Villarreal-Arsenal maçının rövanşı, 15 Nisan'da İngiltere'de oynanacak.

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