Arsenal İstanbul'da



Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal İstabul'a geldi.



Fenerbahçe'nin, Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda karşılaşacağı rakibi İngiltere'nin Arsenal takımı, İstanbul'a geldi.



Özel bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen İngiliz ekibi, VIP bölümünden çıkış yaptı. Kafileyi Fenerbahçe Kulübü Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar karşıladı.



Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, uçağın alana inişinin ardından, takımdan ayrılarak, özel bir araçla ve eskort eşliğinde, yapacağı basın toplantısı için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na hareket etti.



Arsenalli futbolcular da pasaport kontrolleri yapıldıktan sonra, İstanbul'da konaklayacakları otele gitti.



Bu arada, Arsenal takımı, Fenerbahçe maçı öncesi, karşılaşmanın oynanacağı statta antrenman yapmadan, sarı-lacivertlilerin karşısına çıkacak.

