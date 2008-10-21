T24 LogoT24 Logo
Spor

Arsenal İstanbul'da

21 Ekim 2008 03:00


Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal İstabul'a geldi.

Fenerbahçe'nin, Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda karşılaşacağı rakibi İngiltere'nin Arsenal takımı, İstanbul'a geldi.

Özel bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen İngiliz ekibi, VIP bölümünden çıkış yaptı. Kafileyi Fenerbahçe Kulübü Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar karşıladı.

Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, uçağın alana inişinin ardından, takımdan ayrılarak, özel bir araçla ve eskort eşliğinde, yapacağı basın toplantısı için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na hareket etti.

Arsenalli futbolcular da pasaport kontrolleri yapıldıktan sonra, İstanbul'da konaklayacakları otele gitti.

Bu arada, Arsenal takımı, Fenerbahçe maçı öncesi, karşılaşmanın oynanacağı statta antrenman yapmadan, sarı-lacivertlilerin karşısına çıkacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24