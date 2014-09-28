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Spor

Arsenal, G.Saray karşısında 2 eksikle

Arsenal'de Mikel Arteta ve Aaron Ramsey, karşılaşmanın ilk yarısında yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle maça devam edemedi

28 Eylül 2014 11:44

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Arsenal İngiltere Premier Lig'in 6. hafta maçında Kuzey Londra derbisinde ile Tottenham 1-1 berabere kaldı. Maçta sakatlanan Aaron Ramsey ve Mikel Arteta sakatlandı.

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta maçında Galatasaray 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Arsenal ile Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Tottenham Hotspur 1-1 berabere kaldı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk gol konuk takım Tottenham Hotspur'dan geldi. Tottenham'ın golünü 56. dakikada Nacer Chadli kaydetti. Ev sahibi Arsenal'in beraberliği sağlayan golü ise 74. dakikada Alex Oxlade Chamberlain'den geldi.  Arsenal, 1 Ekim Çarşamba günü Galatasaray'ı, Tottenham Hotspur da 2 Ekim Perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

 

Arsenal'de iki sakat

 

Arsenal'de Mikel Arteta ve Aaron Ramsey, karşılaşmanın ilk yarısında yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle maça devam edemedi. Karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlanan Arteta yerini Flamini'ye, ilk yarının son dakikalarında sakatlanan Ramsey de yerini Cazorla'ya bıraktı. Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, Ramsey ve Arteta'nın sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında olmayacağını söyledi.

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