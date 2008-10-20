Arsenal gözdağı verdi



Haftaiçi temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak Arsenal, geriye düştüğü maçta Everton’ı ikinci yarıda gelen gollerle mağlup etti.



Londra’daki karşılaşma, Everton’ın şok golü ile başladı. Henüz 9. Dakikada Leon Osman’ın golüyle Arsenal geriye düştü. İlk yarı boyunca iki takımda karşılıklı pozisyonlar buldu. Ancak hem Arsenal beraberlik şanslarını hem de Everton farkı arttırma şanslarını iyi kullanamadı.



Gol ararken kalesinde de açıklar veren Arsenal’de Arsene Wenger ikinci yarıya Walcott ile başlayarak ortasahayı tutmaya çalıştı. İkinci yarının hemen başında gelen golle de bu değişiklik meyvesini verdi.



Silvestre’nin kullandığı kornerde Nasri ceza sahasının dışından sert vurdu, köşeye giden topu Howard çıkartamadı.



Maçın eşitlenmesinden sonra maç tamamen Arsenal’in kontrolüne geçti. Ortasahada iyi paslaşan topçular ceza sahasında bir türlü pozisyonları bitiremediler. Ancak Arsenal’in beklediği gol 70. Dakikada Van Persie’nin kafasından geldi. Maçın sonlarında ise Walcott maçın sonucunu belirledi: 3-1



Günün diğer bir maçında Liverpool Wigan’ı konuk etti. Maçın ilk yarısında bu sezonun sürpriz golcüsü Amir Zaki, Wigan’ı iki kere öne geçirdi. Bu gollere ise Liverpool sadece Kuyt ile yanıt verebilince ilk yarı Wigan’ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarı uzun bir süre kalesini iyi savunan Wigan, 75. Dakikada Valencia’nın kırmızı kart görmesiyle sayısal olarak bir kişi azaldı ve Liverpool’a karşı son 15 dakikada direnemedi.



80’de Riera maçta beraberliği sağlarken, Kuyt 85. Dakikada kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydederek Liverpool’u 3-2 öne geçirdi.



