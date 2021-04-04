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Spor

Arsenal galibiyeti ardından Jurgen Klopp'tan Ozan'a övgü

04 Nisan 2021 13:09

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Arsenal'i 3-0 yendikleri karşılaşma sonrası milli futbolcu Ozan Kabak hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Klopp, "Takım olarak iyi savunma yaptık. Gerçekten iyi bir performanstı. Farklı bir seviyeye çıktık. Bu süreçte bir başarı olduğu kesin. Ozan ve Nathaniel Phillips doğru işler yapıyorlar. Gerçekten savunma konsantrasyonları yüksek. Umarım ikisi de hep bu formlarında kalır" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki milli futbolcumuz, ilk 11'de başladığı Arsenal maçında 84 dakika oyunda kaldı. Son maçlarda savunmada üstün bir performans sergileyen Liverpool, Premier Lig'de oynadığı son 2 maçtır kalesini gole kapattı.

 

 

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