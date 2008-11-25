Arsenal Fener'e çalıştı



Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin de bulunduğu (G) Grubu'nda oynanan karşılaşmada Arsenal, sahasında Dinamo Kiev'i ağırladı ve karşılaşmadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.



İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Arsenal'e 3 puanı getiren gol, maçın 87. dakikasında Bendtner'den geldi. Dinamo Kiev'de Aliyev, 89. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından Arsenal gruptaki puanını 11'e yükseltirken, Dinamo Kiev 5 puanda kaldı.



Grupta Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen Porto ile Arsenal bir üst tura yükselmeyi garantilerken, UEFA Kupası'na katılacak takım, 10 Aralık'ta Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.

