T24 LogoT24 Logo
Spor

Arsenal Fener'e çalıştı

G) Grubu'nda oynanan karşılaşmada Arsenal, sahasında Dinamo Kiev'i ağırladı ve karşılaşmadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

25 Kasım 2008 02:00


Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin de bulunduğu (G) Grubu'nda oynanan karşılaşmada Arsenal, sahasında Dinamo Kiev'i ağırladı ve karşılaşmadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Arsenal'e 3 puanı getiren gol, maçın 87. dakikasında Bendtner'den geldi. Dinamo Kiev'de Aliyev, 89. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Arsenal gruptaki puanını 11'e yükseltirken, Dinamo Kiev 5 puanda kaldı.

Grupta Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen Porto ile Arsenal bir üst tura yükselmeyi garantilerken, UEFA Kupası'na katılacak takım, 10 Aralık'ta Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24