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Spor

Arsenal-Fenerbahçe Rosetti'nin

03 Kasım 2008 02:00


Çarşamba günü oynanacak Arsenal-Fenerbahçe maçını İtalyan Roberto Rosetti'nin yöneteceği açıklandı.



Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda deplasmanda İngiltere'nin Arsenal takımıyla yapacağı maçı İtalyan hakem üçlüsü yönetecek.

UEFA, 5 Kasım Çarşamba günü Londra'da Emirates Stadı'nda yapılacak mücadeleyi hakem Roberto Rosetti'nin yöneteceğini açıkladı.

Rosetti'nin yardımcılıklarını Stefano Ayroldi ve Francesco Altomare'nin yapacağı bildirilen açıklamada, 4. hakeminin ise Luca Banti olduğu ifade edildi.

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