Arsenal en güçlü rakibimiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, sarı-lacivertli takımın yarın Şampiyonlar Ligi'de Arsenal ile oynayacağı maç öncesi Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir basın toplantısı düzenledi.



Grubun en güçlü takımıyla karşılaşacaklarını ifade eden Luis Aragones, "Her zaman dediğimiz gibi özellikle evimizde oynadığımız maçlar bizim için çok önemli. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.



Bir gazetecinin sağ bek sıkıntısıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Aragones, Gökhan Gönül'ün sakatlığının net olmadığını ve oynayıp oynamayacağının maç saatinde belli olacağını söyledi.



Semih Şentürk'ün takıma dönmesinin de sevindirici olduğunu ifade eden İspanyol teknik adam, Semih'in yine Güiza'nın arkasında oynayacağını belirtti. Semih'in forvet arkasında iyi işler yaptığına dikkat çeken Aragones, "Semih golcü bir oyuncu. Ancak biraz daha arkada oynatmamızın sebebi, onun koşularından ve paslarından da yararlanmak. Daha geride oynaması doğaldır" diye konuştu.





Aragones'in ardından sözü alan Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Edu ise, "Biz takım olarak özellikle sadece ben ve Lugano değil saha içinde rakibe en az pozisyon vermek için çalışıyoruz. Takım olarak saha içinde yapmamız gereken şeyler var. Zamanla bunları oturtup daha iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi. Edu, Fenerbahçe'nin bu sezonki durumu ile ilgili olarak da "Maç maç değerlendirmek diye düşünüyorum. Her maçın kendine özgün hikayesi vardır. Biz elbette futbolcular olarak maçlara çıktığımızda galibiyet için mücadele ediyoruz. Geçen sene iyi başladık, bu sene böyle olmadı ama kötü başlasak da sonunu güzel getirebileceğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma güveniyorum" şeklinde konuştu.



Basın toplantısında yer alan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Gürhan Gürsoy da, "Hocam bana şans verirse benim için çok büyük bir tecrübe olacak. Lig maçı ile Şampiyonlar Ligi arasında çok büyük bir fark var. Çok farklı bir yer. Son maçtaki gibi bizim takım isterse her maçı çevirebilir. Taraftarımızın desteği ile herkes isterse Arsenal gibi bir takımı burada yenebiliriz" dedi..