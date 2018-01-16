Arsenal, Dortmund'da kadro dışı bırakılan Aubameyang'a kancayı taktı

Arsenal, Şilili golcüsü Alexis Sanchez'in takımdan ayrılma ihtimaline karşın düğmeye bastı. Londra ekibinin hedefinde Borussia Dortmund'un Gabonlu yıldızı Aubameyang var.

Bundesliga devi bu transfer için Arsenal'den 68 milyon euro isterken Arsenal'in teklifi ise; 60 milyon euro...

Kadro dışı bırakıldı

Aubameyang geçtiğimiz hafta sonu oynanan Wolfsburg maçı öncesi Dortmund yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Arsenal'in Aubameyang transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşın Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'da forma giyen Malcom için de transfer çalışması yürüttüğü İngiliz basını tarafından yazıldı.

