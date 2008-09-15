Arsenal, dört dörtlük

Arsenal, Blackburn deplasmanında attığı dört golle rakibini çok rahat bir şekilde geçerek galibiyet ve farklı skor serisine devam etti.



Üçüncü hafta kendi evinde Newcastle’ı ağırlayan Arsenal, rakibini 3-0lık skorla geçmiş ve taraftarlarına güzel bir oyun seyrettirmişti. Bu hafta Blackburn deplasmanına giden Arsene Wenger’in talebeleri, rakibine gol olup yağdı ve sahadan 4-0lık skorla ayrıldı.



Adebayor’un hat-trick yaptığı maçta ilk golü bulan isim Van Persie’ydi. İlk yarının sonlarına doğru güçlü rakibini zorlayan Blackburn, skora etki edemedi ve ikinci yarıda da etkisiz kalarak kendi evinde mağlup olmuş oldu. Üçünü hafta karşılaştığı West Ham’dan da dört gol yiyen Paul Ince’in çalıştırdığı Blackburn, sezona kötü devam ediyor.



Şu ana kadar oynanan maçlara göre Arsenal, Premier Lig’de 9 puanla lider Liverpool’un bir puan gerisinde yer alıyor ancak yedi puana sahip olan Chelsea’nin, Topçular’ın hemen ardında olması ve bu haftaki maçını oynamamış olması, puan tablosunun değişebileceğini gösteriyor. Hanesinde dört puan bulunan Blackburn ise şimdilik 17. sırada ancak Paul Ince’in takımı tahminlere göre tüm hafta maçlarının bitiminde küme düşme hattına girmesi bekleniyor.

