Arsenal, David de Gea'ya takıldı

Premier League'de gecenin maçında Manchester United deplasmanda Arsenal'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya yaptığı 14 kurtarışla Premier League rekoruna ortak olan United'ın başarılı David de Gea damga vurdu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United, 4. dakikada Antonio Valencia, 11. dakikada Jesse Lingard’ın golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ve Fransız santrforu Alexandre Lacazette’nin golüyle 49. dakikada skoru 2-1’e getiren Arsenal’in beraberlik umudu kısa sürdü. Maçın yıldızı İngiliz futbolcu Lingard, 63. dakikada bir kez daha ağları sarstı ve Manchester United, konuk olduğu Arsenal’i 3-1 yendi.

Öte yandan, Manchester ekibininde Paul Pogba, 74’üncü dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Zirve takibini sürdüren Manchester United, puanını 35’e çıkardı ve lider Mancester City ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5’e indirerek ikinci sıradaki yerini korudu. Arsenal ise 28 puanla 5’inci sırada kaldı.

De Gea yaptığı 14 kurtarışla Tim Krul ve Vito Mannone’nin Premier League rekoruna ortak olurken Arsenal’ın %75 topla oynama oranı yakaladığı, 15’i isabetli olmak üzere 33 şut çektiği maçtan eli boş dönmesinde en büyük pay sahibi oldu.