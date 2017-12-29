Arsenal da eski futbolcusu Eboue’yi unutmadı

Eski eşiyle yaşadığı yıpratıcı boşanma sürecinin ardından tüm mal varlığını kaybettiğini açıklayan ve son dönemde intihar etmeyi düşündüğünü itiraf eden Emmanuel Eboué'ye Galatasaray'ın ardından eski kulübü Arsenal da yardım eli uzattı.

Fildişi Sahilli eski futbolcunun açıklamaları üzerine devreye giren Galatasaray, Eboué'ye altyapı departmanında antrenörlük görevi verebileceğini duyurmuş, sarı-kırmızılıların bu jesti futbol dünyasının takdirini kazanmıştı.

Daily Mail gazetesine konuşan Arsenal sözcüsü de, 34 yaşındaki Eboué'den gelen haberi üzüntüyle karşıladıklarını ifade ederek, eski futbolcularına yardım edebilmek adına tüm imkânları değerlendireceklerini söyledi.

2005-2011 yılları arasında Arsenal forması giyen Emmanuel Eboué, daha sonra 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.