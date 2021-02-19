Arsenal CEO'sundan, Mesut Özil ve Uygur Türkleri açıklaması

Arsenal CEO'su Vinai Venkatesham, Mesut Özil'in Çin'deki Uygur Türklerine yönelik açıklamasını ve kulübün güttüğü politikayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil, Arsenal forması giydiği esnasada Uygur Türkleri'nin toplama kamplarında tutulduğunu ve bu konuda kamplar olduğuna dair iddialar hakkında bir paylaşım yapmıştı.

FT Business of Football'a konuşan Venkatesham, "İnsanlar açıklamaları sebebiyle Mesut Özil'e tepki gösterdiğimizi ve onu kadro dışı bıraktığımızı söylüyor ama bu hiç adil değil. Kulüp olarak futbolcularımızın bireysel karar ve görüşlerine her zaman saygı duyduk ve bunlara dahil olmadık. Mesut'un açıklaması sonrası bizden Çin ile ilgili yorum yapmamız istendi, biz de bunun oyuncunun kişisel görüşleri olduğunu, kendi özgür ifadesiyle bu açıklamayı yaptığını söyledik. Bunun ekonomik veya ticari bir sebebi yoktu. Kulüp prensibi olarak oyuncuların siyasi ve sosyal görüşlerine karışmıyoruz" dedi.

Mesut Özil ise konu hakkında The Athletic' e verdiği bir röportajında Arsenal'ın tepkisinden dolayı hayâl kırıklığına uğradığını belirterek, "Hangi dinden veya ırktan olduğunuz önemli değil. Müslüman, Hristiyan, Yahudi, siyah, beyaz veya herhangi başka bir şey. Hepimiz aynıyız. Söylediklerim Çin halkına karşı değildi. Uygur Müslümanlarına bunu yapanlara ve onlara yardım etmeyen insanlara, diğer Müslüman ülkelerine karşıydı" demişti.