"Arsenal, Cengiz Ünder'i izledi"

Arsenal, iddialara dün gece oynanan Roma-Inter karşılaşmasında Cengiz Ünder'i izledi.

İtalya Serie A'da 14. hafta maçında Inter ile 2-2 berabere kalan Roma'da ceza sahası dışından çok şık bir gol atan Cengiz Ünder, İngiltere Premier League ekibi Arsenal izleme ekibi tarafından takip edildi.

İngiliz ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cengiz Ünder'i canlı olarak izlemeye gelen Arsenal, milli futbolcunun durumu hakkında Roma'dan bilgi istedi.

La Gazetta Dello Sport'a göre Roma, Arsenal'a Cengiz'in bonservis ücretinin 50 milyon Euro olduğunu bildirdi.

Bu sezon Roma forması ile 16 resmi maça çıkan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 gol atıp 5 de asist yaptı.