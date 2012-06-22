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Spor

Arsenal Arshavin'i satıyor, Aysal görüşmelere başladı

Arsenal, bu sezonu ülkesi ekiplerinden Zenit St. Petersburg'ta geçiren Rus golcüsü Andrei Arshavin'i satma kararı

22 Haziran 2012 14:06

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Galatasaray'ın da gündeminde olan Rus golcüsünü satma kararı aldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Rus golcüsü Andrei Arshavin'in kulüpteki geleceği hakkındaki kararını verdi.

Life Sports'un haberine göre Arsenal, bu sezonu ülkesi ekiplerinden Zenit St. Petersburg'ta geçiren Rus golcüsü Andrei Arshavin'i satma kararı aldı.

Bu kararın alınmasında en büyük iki etkenin, takımdaki forvet bolluğu ile 31 yaşındaki oyuncunun EURO2012 boyunca gösterdiği kötü performansın da rol aldığı belirtildi.

Haberde ayrıca Arshavin için Arsenal'in 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği ve bu rakamı getiren kulübün Arshavin'i kadrosuna katabileceği detayı da yer aldı.

Galatasaray'da başkan Ünal Aysal'ın hayalinin Arshavin olduğu bir süredir yerli medyada yer alıyordu. Transferde hızlanan sarı-kırmızılı ekipte Aysal'ın Arshavin için temaslara başlayacağı iddia ediliyordu.

Geçtiğimiz sezonu Zenit'te kiralık olarak geçiren Arshavin, Rus ekibiyle çıktığı 10 maçta 3 gol kaydetmişti.

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