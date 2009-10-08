Arsenal Arda'yı, Arda Arsenal'i istiyor

Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Turan sonunda yuvadan uçuyor mu? Yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'a göre bu sorunun cevabı "evet". Bulut bir İngiliz sitesine yaptığı açıklamada Arda'nın önümüzdeki yaz satılabileceğini ve bu takımın da büyük bir ihtimalle Arsenal olacağını söyledi.



Bu sezon aldığı 10 Numaralı forma ve kaptanlık pazubandıyla bambaşka bir performans sergileyen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, genç oyuncunun Galatasaray'daki son senesi olabileceğinin sinyallerini verdi.



İngiltere'de yayın yapan Sport.co.uk adlı siteye konuşan Bulut, "Bu dakikada herhangi bir takımla iletişim kurmadım. Bu yaz birçok takım kendisiyle ilgilendi. Ama başkan Arda'yı ne 50 ne de 100 milyon gelse bile satmayacağını açıkladı. Mart ayında Galatasaray'da seçimler olacak bu yüzden Arda'nın ocak ayında satılacağını düşünmüyorum. Ama temmuz ayı için aynı şeyi söyleyemem bana göre Arda'yı önümüzdeki yaz satmak isteyeceklerdir" dedi.



Arda'yla Avrupa devlerinin ilgilendiğini belirten Bulut, "İspanya, İtalya ve Almanya'dan teklifler var. Ama Arda'nın tercihi Premier Lig. Arsenal kendisiyle ilgileniyor ve Arda'nın da Arsene Wenger gibi gençlerle iyi anlaşan bir hocayla çalışmak istediği için tercihi Arsenal olacaktır" ifadelerini kullandı.