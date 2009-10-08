T24 LogoT24 Logo
Spor

Arsenal Arda'yı, Arda Arsenal'i istiyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan'ın bir yıl sonra Arsenal'da top koşturabileceği iddia edildi.

08 Ekim 2009 03:00

Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Turan sonunda yuvadan uçuyor mu? Yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'a göre bu sorunun cevabı "evet". Bulut bir İngiliz sitesine yaptığı açıklamada Arda'nın önümüzdeki yaz satılabileceğini ve bu takımın da büyük bir ihtimalle Arsenal olacağını söyledi.

Bu sezon aldığı 10 Numaralı forma ve kaptanlık pazubandıyla bambaşka bir performans sergileyen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, genç oyuncunun Galatasaray'daki son senesi olabileceğinin sinyallerini verdi.

İngiltere'de yayın yapan Sport.co.uk adlı siteye konuşan Bulut, "Bu dakikada herhangi bir takımla iletişim kurmadım. Bu yaz birçok takım kendisiyle ilgilendi. Ama başkan Arda'yı ne 50 ne de 100 milyon gelse bile satmayacağını açıkladı. Mart ayında Galatasaray'da seçimler olacak bu yüzden Arda'nın ocak ayında satılacağını düşünmüyorum. Ama temmuz ayı için aynı şeyi söyleyemem bana göre Arda'yı önümüzdeki yaz satmak isteyeceklerdir" dedi.

Arda'yla Avrupa devlerinin ilgilendiğini belirten Bulut, "İspanya, İtalya ve Almanya'dan teklifler var. Ama Arda'nın tercihi Premier Lig. Arsenal kendisiyle ilgileniyor ve Arda'nın da Arsene Wenger gibi gençlerle iyi anlaşan bir hocayla çalışmak istediği için tercihi Arsenal olacaktır" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24