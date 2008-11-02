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Spor

Arsenal ağır yaralı: 2-1

İngiltere Premier Ligi'nin 11. haftasında Arsenal deplasmanda karşılaştığı Stoke City'ye 2-1 mağlup oldu

02 Kasım 2008 02:00


İngiltere Premier Ligi'nin 11. haftasında Arsenal deplasmanda karşılaştığı Stoke City'ye 2-1 mağlup oldu. Londra ekibinde Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi Adebayor, Walcott ve Sagna sakatlandı.

Fenerbahçe'nin 5 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Arsenal, Premier Lig'in 11. haftasında Stoke City'ye konuk oldu.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibi karşısında etkisiz bir oyun sergileyen Arsenal, sahadan 2-1 yenik ayrılarak zirve yarışında çok önemli 3 puan bıraktı.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 44. dakikada Fuller ve 73. dakikada Olofinjana atarken, Arsenal'in tek golü 90. dakikada Clichy'den geldi. Arsenal 73. dakikada van Persie'nin kırmızı kart görmesiyle maçın son bölümlerini 10 kişi oynadı.

Stoke City karşısında çok önemli 3 puan kaybeden Arsenal'de, bu karşılaşmada 3 oyuncu sakatlandı.

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Cumartesi günü ise Premier Lig'de Manchester United ile karşılaşacak olan Londra ekibinde, Walcott, Adebayor ve Sagna sakatlıkları nedeniyle Stoke City mücadelesini tamamlayamadılar.

ANELKA ÇOŞTU

Öte yandan Premier Lig'de sahasında Sunderland'i konuk eden Chelsea, haftayı 5-0'lık net bir skorla kapattı. Chelsea'nin golleri Anelka (3), Lampard ve Alex'ten geldi.

MANCHESTER UNİTED TERLEDİ

Zirve mücadelesi veren bir başka takım Manchester United ise, son bölümlerinde sıkıntı yaşadığı maçta Hull City'ye 4-3'le geçmeyi bildi. United'ın gollerini Ronaldo (2), Carrick ve Vidic atarken, Hull City'nin golleri Cousin, Mendy ve Geovanni'den (p) geldi.


HAFTANIN SONUÇLARI

Chelsea: 5 – Sunerland: 0

Manchester United: 4 – Hull City: 3

Middlesbrough: 1 – West Ham United: 1

Portsmouth: 1 – Wigan Athletic: 2

Stoke City: 2 – Arsenal: 1

West Bromwich Albion: 2 – Blackburn Rovers: 2

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