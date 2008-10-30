Arsenal 4 attı ama..



Premier Lig'de 10. hafta mücadelesinde Arsenal'in Emirates Stadyumu'nda ezeli rakibi Tottenham Hotspur'dü. Kuzey Londra derbisi futbolseverler tam tamına sekiz gol izledi.



Tottenham son dakikalarına 4-2 geride girdiği maçta mücadele biterken bulduğu iki gol ile Emirates'den en azından bir beraberlik çıkarmayı başardı. Tottenham 13. dakikada yetenekli futbolcusu David Bentley ile öne geçmesine rağmen, 37. dakikada Silvestre, 46. dakikada Gallas, 64. dakikada Adebayor ve 68. dakikada van Persie'nin gollerine engel olamadı. Tottenham'ın 66. dakikada Darren Bent ile durumu 4-2 yaparken, 89. dakikada Jermaine Jenas ve maçın uzatma dakikalarında Lennon'un golleri Tottenham'a 4-4'lük beraberliği getirdi.



Nefes kesen maçta yine bir Arsenal klasiği yaşanırken, Tottenham Highbury'de olduğu gibi Emirates'de de kazanamadı, son dakikalarda bulduğu goller ile teselli oldu. Bu sonucun ardından Arsenal puanını 20'ye çıkartarak 3. sıraya yükselirken, Tottenham puanını 6'ya yükseltti ve ligin dibinde 20. sıradaki duruşuna devam etti.



Tottenham bu maça yeni teknik direktörü Harry Redknapp önderliğinde çıktı. Londra ekibi Arsenal'i 1993 yılından beri evinde mağlup edemiyor. Tottenham Hotspur'ün Kuzey Londra derbilerinde Arsenal'i evinde mağlup ettiği son maçta tarihler 11 Mayıs 1993'ü gösteriyordu. O maçı Tottenham 3-1 kazanmıştı. Öte yandan Tottenham son 25 sene içinde Arsenal ile oynadığı maçların sadece ikisinde sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetlerden sonuncusu 7 Kasım 1999'da White Hart Lane'de 2-1 Tottenham üstünlüğü ile biten müsabaka.



