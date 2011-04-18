-ARSENAL 1 PUANLA YETİNDİ LONDRA (A.A) - 18.04.2011 - İngiltere Premier League'de, 33. haftanın en önemli maçında Arsenal, sahasında Liverpool ile 1-1 berabere kaldı. Emirates Stadı'nda oynanan maçta Arsenal, 90+8. dakikada Hollandalı golcüsü Robin van Persie'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool, 90+12. dakkada Dirk Kuyt'ın yine penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı ve deplasmandan bir puanla döndü. Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester United'a elenen, ligde de şampiyonluk yarışından kopan Chelsea, deplasmanda West Bromwich Albion'ı 3-1 yendi. Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Drogba, 26. dakikada Kalou ve 45. dakikada Lampard attı. Evsahibi takımın tek golünü ise 17. dakikada Odemwingie kaydetti. Cumartesi günü Federasyon Kupası yarı final maçında Manchester City ile karşılaşan ve 1-0 yenilerek kupaya veda eden lider Manchester United, yarın deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Ligde 33. hafta maçlarında alınan diğer sonuçlar şöyle: Birmingham City-Sunderland : 2-0 Blackpool-Wigan Athletic : 1-3 Everton-Blackburn Rovers : 2-0 West Ham United-Aston Villa : 1-2 -GOL KRALLIĞI YARIŞI- Gol krallığı yarışında Manchester United'lı Dimitar Berbatov, 21 golle ilk sırada yer alıyor. Bu futbolcuyu 19 golle Carlos Tevez (Manchester City), 14 golle Darren Bent (Aston Villa), 13 golle Andy Carroll (Liverpool) ve Robin van Persie (Arsenal), 12 golle Kevin Nolan (Newcastle United) ve Peter Odemwingie (West Bromwich Albion), 11 golle de Didier Drogba (Chelsea) ve Javier Hernandez (Manchester United) izliyor. -34. HAFTA- 19 Nisan Salı: Newcastle United-Manchester United 20 Nisan Çarşamba: Chelsea-Birmingham, Tottenham-Arsenal 23 Nisan Cumartesi: Manchester United-Everton, Aston Villa-Stoke, Blackpool-Newcastle United, Liverpool-Birmingham, Sunderland-Wigan, Tottenham-West Bromwich, Wolverhampton-Fulham, Chelsea-West Ham 24 Nisan Pazar: Bolton-Arsenal -PUAN DURUMU- /* TAKIMLAR O G B M A Y P ----------------------------------------------- 1 Manchester United 32 20 9 3 70 32 69 2 Arsenal 32 18 9 5 63 31 63 3 Chelsea 32 18 7 7 58 26 61 4 Manchester City 32 16 8 8 50 30 56 5 Tottenham Hotspur 31 14 11 6 44 36 53 6 Liverpool 33 14 7 12 46 39 49 7 Everton 33 11 14 8 47 41 47 8 Bolton Wanderers 32 11 10 11 46 43 43 9 Aston Villa 33 10 10 13 42 54 40 10 Newcastle United 32 10 9 13 48 47 39 11 West Bromwich Albion 33 10 9 14 47 62 39 12 Fulham 32 8 14 10 36 35 38 13 Stoke City 32 11 5 16 39 42 38 14 Birmingham City 32 8 14 10 33 43 38 15 Sunderland 33 9 11 13 35 47 38 16 Blackburn Rovers 33 9 8 16 40 54 35 17 Wigan Athletic 33 7 13 13 32 53 34 18 Blackpool 33 9 6 18 47 69 33 19 West Ham United 33 7 11 15 39 58 32 20 Wolverhampton 32 9 5 18 36 56 32 */