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ARSENAL 1 PUANLA YETİNDİ LONDRA (A.A)

18 Nisan 2011 14:09

-ARSENAL 1 PUANLA YETİNDİ LONDRA (A.A) - 18.04.2011 - İngiltere Premier League'de, 33. haftanın en önemli maçında Arsenal, sahasında Liverpool ile 1-1 berabere kaldı. Emirates Stadı'nda oynanan maçta Arsenal, 90+8. dakikada Hollandalı golcüsü Robin van Persie'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool, 90+12. dakkada Dirk Kuyt'ın yine penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı ve deplasmandan bir puanla döndü. Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester United'a elenen, ligde de şampiyonluk yarışından kopan Chelsea, deplasmanda West Bromwich Albion'ı 3-1 yendi. Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Drogba, 26. dakikada Kalou ve 45. dakikada Lampard attı. Evsahibi takımın tek golünü ise 17. dakikada Odemwingie kaydetti. Cumartesi günü Federasyon Kupası yarı final maçında Manchester City ile karşılaşan ve 1-0 yenilerek kupaya veda eden lider Manchester United, yarın deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Ligde 33. hafta maçlarında alınan diğer sonuçlar şöyle: Birmingham City-Sunderland   : 2-0 Blackpool-Wigan Athletic     : 1-3 Everton-Blackburn Rovers     : 2-0 West Ham United-Aston Villa  : 1-2 -GOL KRALLIĞI YARIŞI- Gol krallığı yarışında Manchester United'lı Dimitar Berbatov, 21 golle ilk sırada yer alıyor. Bu futbolcuyu 19 golle Carlos Tevez (Manchester City), 14 golle Darren Bent (Aston Villa), 13 golle Andy Carroll (Liverpool) ve Robin van Persie (Arsenal), 12 golle Kevin Nolan (Newcastle United) ve Peter Odemwingie (West Bromwich Albion), 11 golle de Didier Drogba (Chelsea) ve Javier Hernandez (Manchester United) izliyor. -34. HAFTA- 19 Nisan Salı: Newcastle United-Manchester United 20 Nisan Çarşamba: Chelsea-Birmingham, Tottenham-Arsenal  23 Nisan Cumartesi: Manchester United-Everton, Aston Villa-Stoke, Blackpool-Newcastle United, Liverpool-Birmingham, Sunderland-Wigan, Tottenham-West Bromwich, Wolverhampton-Fulham, Chelsea-West Ham 24 Nisan Pazar: Bolton-Arsenal -PUAN DURUMU- /* TAKIMLAR                   O  G  B  M  A  Y  P ----------------------------------------------- 1 Manchester United       32 20  9  3 70 32 69 2 Arsenal                 32 18  9  5 63 31 63 3 Chelsea                 32 18  7  7 58 26 61 4 Manchester City         32 16  8  8 50 30 56 5 Tottenham Hotspur       31 14 11  6 44 36 53 6 Liverpool               33 14  7 12 46 39 49 7 Everton                 33 11 14  8 47 41 47 8 Bolton Wanderers        32 11 10 11 46 43 43 9 Aston Villa             33 10 10 13 42 54 40 10 Newcastle United       32 10  9 13 48 47 39 11 West Bromwich Albion   33 10  9 14 47 62 39 12 Fulham                 32  8 14 10 36 35 38 13 Stoke City             32 11  5 16 39 42 38 14 Birmingham City        32  8 14 10 33 43 38 15 Sunderland             33  9 11 13 35 47 38 16 Blackburn Rovers       33  9  8 16 40 54 35 17 Wigan Athletic         33  7 13 13 32 53 34 18 Blackpool              33  9  6 18 47 69 33 19 West Ham United        33  7 11 15 39 58 32 20 Wolverhampton          32  9  5 18 36 56 32 */

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