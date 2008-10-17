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Spor

Arsenal - F.Bahçe maçı 33 paund

Fenerbahçe'nin, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Arsenal takımıyla 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın biletleri satışa çık

17 Ekim 2008 03:00


Fenerbahçe'nin, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Arsenal takımıyla 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, öncelikli olarak bilet talebinde bulunan sarı-lacivertli taraftarların biletlerini Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Maraton Alt Kombine Kart Satış Merkezi'nden pasaport fotokopisi, seyahat ve konaklama bilgileri ile 33 İngiliz Paundu karşılığında, deklarasyon formunu doldurarak alabilecekleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca, deplasmandaki maç için Fenerbahçeli taraftarlara şu uyarılarda bulunuldu:

''Müsabakanın oynanacağı Emirates Stadı'nda hiçbir şekilde sigara içilmemektedir. Ayrıca müsabaka başlama saatinden 2 saat öncesi statta bulunulması gerektiği, stada alkol, yanıcı madde sokulmayacağı, bileti olmayan seyircilerimizin stat çevresine alınmayacağını ve de maç günü kesinlikle bilet satışı yapılmayacağı bilgisi, Arsenal Kulübü ve özel güvenlik birimlerince tarafımıza iletilmiştir. Konuya duyarlı olmanızı ve ev sahibi kulüp ile yerel güvenlik birimlerine yardımcı olmanızı önemle rica ederiz.''

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