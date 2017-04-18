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Spor

Arsen Wenger, Mesut sayesinde nefes aldı

İki maç eksiği bulunan Londra ekibi, puanını 57'ye çıkararak 6. sıradaki yerini korudu

18 Nisan 2017 12:19

İngiltere Premier Lig'de oynanan 33. hafta maçında Arsenal, Middlesbrough'yu, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in 71. dakikadaki golüyle 2-1 yendi.

Kümede kalma mücadelesi veren Middlesbrough, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Arsenal'i konuk etti.

Arsenal, Alexis Sanchez'in 42. dakikadaki golüyle soyunma odasına önde gitti ancak Middlesbrough, Negredo'nun 50. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. 71. dakikada Ramsey'in verdiği pası gole çeviren Mesut Özil, Arsenal'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

İki maç eksiği bulunan Londra ekibi, puanını 57'ye çıkararak 6. sıradaki yerini korudu.

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Mesut ÖzilArsenal

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