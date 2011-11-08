-Arroyo'nun yurt dışına gitmesine izin yok MANİLA (A.A) - 08.11.2011 - Filipinler'de seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle hakkında şikayetler bulunan eski Devlet Başkanı Gloria Macapagal Arroyo'nun tedavi için yurt dışına çıkmasına izin verilmedi. Adalet Bakanı Leila de Lima, Arroyo'nun durumunun yaşam tehlikesi içermediğini belirterek, eski Devlet Başkanının tıbbi tedavi için yurt dışına çıkmasını yasakladı. Arroyo ve kocası hakkında 2007 yılındaki Kongre seçimlerinde sonuçlarla oynayarak seçimlerde hile yaptıkları gerekçesiyle iki şikayet bulunuyor. Arroyo, iddiaları reddediyor ve haleflerini kendisine siyaseten eziyet etmekle suçluyor. 64 yaşındaki Arroyo boyun omurlarından üç kez ameliyat olduktan sonra tedavi için yurt dışına çıkmayı istiyordu.