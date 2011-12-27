-Arroyo: ''Şampiyonluk için buradayım'' İSTANBUL (A.A) - 27.12.2011 - Beko Basketbol Ligi takımlarından Beşiktaş Milangaz'ın yeni transferi Porto Riko'lu futbolcu Carlos Arroyo, siyah-beyazlı ekibe şampiyonluk için geldiğini ifade etti. Arroyo'nun BJK TV'ye yaptığı açıklamalar, Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinde de yayınlandı. Siyah-beyazlı takıma katıldığı için çok heyecanlı olduğunu kaydeden Porto Riko'lu oyun kurucu, ''Burada herkes tarafından tanınan ve saygı duyulan oyuncu olma fırsatını yakaladım. Takımdakilerle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Buraya tek bir amaç için geldim, şampiyonluk için buradayım'' ifadelerini kullandı. Beşiktaş Milangaz'ın transfer teklifinin kendisini çok heyecanlandırdığını, bu fırsatı kaçırmak istemediğini belirten Arroyo, taraftarların kendisine olan ilgisinden çok etkilendiğini kaydetti. Kendisini 'kalbiyle oynayan bir oyuncu' olarak tanımlayan Porto Riko'lu basketbolcu, ''Sahada elimden geldiği kadar takıma yardım edip,kazanmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Taraftarlarımız çeşitli sosyal paylaşım sitelerinde bana şimdiden çok büyük ilgi gösterdiler. Ben de onlar için tüm yeteneklerimi sergilemek istiyorum'' dedi.