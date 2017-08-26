Arouna Kone: Sağlam bir takım olacağız

Sivasspor'da günün başarılı isimlerinden Arouna Kone, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından sağlam bir takım olacaklarını söyledi.

İlk yarıda gol yememeye çalıştıklarını belirten Kone, 41'inci dakikada Tolga Ciğerci'nin attığı golü "Talihsiz bir goldü" sözleriyle yorumladı.

Aroune Kone, maç sonu beIN Sports'a şöyle konuştu:

"Aslında tabii ki zor bir maçtı. İlk yarıda gol yememeye çalıştık ve bir talihsiz gol yedik. İlk yarıyı 0-0 bitirmek istemiştik. İkinci yarıda da aynı şekilde iki tane gol yedik.

Önümüzdeki maçlar var, evimizde maçımız var, onlara konsantre olmamız lazım. Daha çok çalışmamız lazım. Zor bir karşılaşmaydı bizim için.

"Alışmamız lazım"

Üretkenlik var. Yeni bir takımız, yeni oyuncularız. Alışmak için zaman gerekiyor. Gelecek olan oyuncular da var. Ben de onlara uyum sağlamalıyım. Önümüzde çok maç var, lig yeni başladı. İyi bir takım olacağımıza inanıyorum. Sağlam bir takım olacağız."